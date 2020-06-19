2020/06/19 | 18:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تغريدة جديدة عبر حسابه على "تويتر"، وجّه من خلالها رسالة إلى المتظاهرين في الولايات المتحدة الأميركية، إذ قال: "لأيّ من المتظاهرين، الفوضويين، المحرضين أو اللصوص، الذين سيذهبون إلى أوكلاهوما، أرجو أن تفهموا أنه لن تتم معاملتكم ما لو كنتم في نيويورك أو سياتل أو مينيابوليس.المشهد سيكون مختلفاً كثيراً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسالة من ترامب إلى المتظاهرين: المشهد سيكون مختلفاً كثيراً) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسالة من ترامب إلى المتظاهرين: المشهد سيكون مختلفاً كثيراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).