قتلى وجرحى جراء القصف التركي، واحتجاجات مندّدة في كردستان العراق

2020/06/19 | 18:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أربعة أيام من القصف التركي الذي يستمر حتى اللحظة على مناطق في شمال #العراق ضمن #إقليم_كردستان، أدٍت عمليات اليوم إلى سقوط ضحايا مدنيين وإصابات.في وقت ما بين الضُحى والظهيرة قتل وأُصيب خمسة مدنيين…

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