وزارة التربية والتعليم التركية تنشر “شهادات الطلاب” على الانترنت

2020/06/19 | 18:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة “التربية والتعليم” التركية، اليوم الجمعة، عن تمكن الطلبة وأولياء الأمور، من الاطلاع على “شهادات” نهاية العام الدراسي، عبر موقعٍ الكتروني تابع للوزارة.وبات بإمكان جميع الطلبة في #تركيا وأولياء أمورهم، أن يطلعوا على…

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