الوطنية يستنكر

2020/06/19 | 18:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استنكر ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي يوم الجمعة استمرار "اعتداءات" تركيا وإيران على السيادة العراقية، مطالباً بغداد بالإسراع في معالجة ملف فصائل مسلحة تهاجم دول الجوار انطلاقاً من العراق.

وقال الإئتلاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "يستنكر استمرار الاعتداءات الايرانية والتركية للسيادة العراقية".

وأضاف أن "تواجد فصائل مسلحة تتخذ من الاراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار امر غير مقبول وعلى الحكومة المسارعة في علاجه".كما جدد الائتلاف دعوته الى "الجلوس لطاولة حوار مشتركة من اجل حلحلة الخلافات القائمة ووضع الحلول المناسبة لها".

وقصفت تركيا وإيران مناطق حدودية في إقليم كوردستان العراق خلال الأيام القليلة الماضية، وتستهدفان مقاتلين كورد معارضين لأنقرة وطهران.

وكان القصف التركي بالمدفعية والطائرات المقاتلة كثيفاً للغاية منذ مطلع الأسبوع الجاري، وتسبب بمقتل 4 مدنيين في وقت سابق الجمعة في ناحية شيلادزي بمحافظة دهوك.

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