نقابة الاطباء في البصرة تعلن اصابة 5 من اعضائها بفيروس كورونا

2020/06/19 | 18:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت نقابة الاطباء في محافظة البصرة، اليوم الجمعة، عن إصابة 3 طبيبات و2 من الاطباء في المحافظة بفيروس كورنا المستجد.وقالت النقابة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان مستشفى الزبير العام سجلت اصابة الطبيب شايع عبود خريبط-أختصاص الجراحة العامة والناظورية وكذلك الطبيبة ميلاد محمد حسن-اختصاص التخدير والعناية المركزة .واضاف البيان […]

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