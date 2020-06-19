الهند : تسجيل 13500 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة مع 300 حالة وفاة

2020/06/19 | 19:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية في الهند، اليوم الجمعة، تسجيل 13500 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مع أكثر من 300 حالة وفاة.وسجلت الهند قفزة قياسية في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة، في حين فرضت مدينة تشيناي بجنوب البلاد إجراءات العزل العام في أعقاب حدوث حالات تفش جديدة […]

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