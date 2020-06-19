الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بتسجيل أعلى معدل يومي لإصابات كورونا منذ ظهور الوباء.. هل بدأت الموجة الثانية؟

2020/06/19 | 19:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع وتيرة جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم، بعد رصد زيادة غير مسبوقة جديدة في حصيلة الإصابات بالوباء يوم أمس.وصرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الجمعة بتسجيل 150 ألف إصابة جديدة بالفيروس خلال يوم أمس الخميس، ما يمثل […]

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