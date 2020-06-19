إيطاليا: كورونا موجود في مياه ميلانو وتورينو منذ كانون الاول الماضي

2020/06/19 | 19:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قال المعهد العالي للصحة في إيطاليا اليوم، الجمعة، إن فيروس كورونا التاجي كان موجوداً في المياه المستخدمة في مدينتي تورينو وميلانو (شمال) منذ كانون الأول/ ديسمبر 2019، أي قبل شهرين من الإعلان رسمياً عن أوّل إصابة في البلاد.وقام المعهد بدراسة على أربعين عيّنة من المياه التي جمعت بين تشرين الأول/ أكتوبر 2019 وشباط/فبراير 2020، […]

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