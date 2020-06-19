2020/06/19 | 19:13 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- (المستقلة)….
اظهرت احصائية رسمية صادرة عن وزارة الصحة العراقية معدل الاصابات والوفيات بين صفوف الاطباء منذ تفشي ظهور الجائحة في البلاد ، فيما اشار الى ان اعداد الاطباء المصابين وصل الى 592 حالة بينها 8 حالات وفاة ، مبينة ان هذه الارقام عدا اقليم كوردستان .
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اظهرت احصائية رسمية صادرة عن وزارة الصحة العراقية معدل الاصابات والوفيات بين صفوف الاطباء منذ تفشي ظهور الجائحة في البلاد ، فيما اشار الى ان اعداد الاطباء المصابين وصل الى 592 حالة بينها 8 حالات وفاة ، مبينة ان هذه الارقام عدا اقليم كوردستان .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: اعداد الاطباء المصابين بكورونا 592 حالة بينها 8 وفيات) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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