العراق: اعداد الاطباء المصابين بكورونا 592 حالة بينها 8 وفيات

2020/06/19 | 19:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)….اظهرت احصائية رسمية صادرة عن وزارة الصحة العراقية معدل الاصابات والوفيات بين صفوف الاطباء منذ تفشي ظهور الجائحة في البلاد ، فيما اشار الى ان اعداد الاطباء المصابين وصل الى 592 حالة بينها 8 حالات وفاة ، مبينة ان هذه الارقام عدا اقليم كوردستان .

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