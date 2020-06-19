الدفاع النيابية تدعو لتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ضد تركيا

2020/06/19 | 19:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية اليوم الجمعة، إلى تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة ضد الاعتداءات التركية.

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