العراق يسجّل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا والصحة تروي قصة مصاب نقل العدوى من خلال “وليمة”

2020/06/19 | 19:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق تم فحص (١١٢٢٦) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٤٢٥١٩٢) – سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (١٦٣٥) أصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة […]

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