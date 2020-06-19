دولة القانون يطالب بمحاكمة علنية لرافع العيساوي

2020/06/19 | 19:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز دعا رئيس كتلة دولة القانون النيابية خلف عبد الصمد، اليوم الجمعة، إلى محاكمة وزير المالية الأسبق رافع العيساوي بصورة علنية. وذكر عبد الصمد في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، “نحذر من محاولات البعض الضغط على القضاء المستقل من اجل تبرئة احدى الشخصيات المدانة قضائيا ضمن صفقة سياسية مشبوهة على حساب الشعب العراقي […]

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