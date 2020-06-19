القمة الأوروبية الاوربية تبحث خطة للتعافي الاقتصادية بعد كورونا

2020/06/19 | 19:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الجمعة، إن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي متفقة حول ضرورة الحصول على دين مشترك لتمويل خطة تعافي التكتل من آثار كوفيد-19، ويأتي ذلك عقب نقاشات أوروبية حول خطة مقترحة بقيمة 750 مليار يورو.وأضافت ميركل في تصريح للصحافة “لا أحد يشكك في أن المفوضية الأوروبية ستصدر سندات”.مع ذلك، […]

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