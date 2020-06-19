صحة الرصافة توضح خارطة الاصابات الـ

2020/06/19 | 19:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

#اعلام_صحة_الرصافة

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 302 اصابة جديدة بف...





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