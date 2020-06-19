الصحة العراقية تعلن تسجيل 1635 اصابة جديدة بكورونا

2020/06/19 | 19:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق

تم فحص (١١٢٢٦) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٤٢٥١٩٢)

- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (١٦٣٥) أصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة ٣٠٢بغداد / الكرخ ١٧٧مدينة الطب ٣٨النجف الأشرف ٧٥االسليمانية ١٧٣أربيل ٤٧دهوك ٤كربلاء ٦٧كركوك ٦٧ديالى ٤٤واسط ١٠٣البصرة ٩٧ميسان ١١٠بابل ١٥٤الديوانية ٦٤ذي قار ٦٣الانبار ٢٧نينوى ٨صلاح الدين ١٥

- الشفاء: ٨٧٢ حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة ١٤٠ بغداد الكرخ ١٩٦مدينة الطب ٣٧النجف ٤٣السليمانية ٢٣اربيل ٦٧دهوك ٤كربلاء ٣٨كركوك ٩ديالى ٢واسط ٦٩البصرة ٤٣ميسان ٧٠بابل ٤٦ذي قار ٢٥الديوانية ٣٣الانبار ١١نينوى ٦صلاح الدين ١٠

-الوفيات ٦٩ حالة وكما يلي :بغداد الرصافة ١٥بغداد الكرخ ٦مدينة الطب ٩النجف ٢السليمانية ٧كربلاء ١كركوك ٤ديالى ٢واسط ٣البصرة ٤ميسان ١بابل ٢الديوانية ٧ذي قار ٤الانبار.



١صلاح الدين ١

مجموع الأصابات : ٢٧٣٥٢مجموع حالات الشفاء : ١٢٢٠٥الراقدين الكلي: ١٤٢٢٢الراقدين في العناية المركزة: ٢٠٠مجموع الوفيات: ٩٢٥

قصة حالة:- دعا احد الأشخاص اصدقاءه ومعارفه الى وليمة وكان مصابا وهو لا يعلم بذلك ولما تبين انه مصاب تم اخذ مسحات للذين حضروا الوليمة باعتبارهم ملامسين وظهر ثلاثة منهم مصابين قد اكتسبوا العدوى منه.

- اخي المواطن الكريم عليك بتوخي الحذر الشديد وعدم حضور اي تجمع بشري سواء وليمة او حفلة او عزاء وما شاكل ذلك لانه قد يكون أحد الحاضرين مصابا وانت لا تعلم وتنقل العدوى لغيرك او تكتسب العدوى وانت لا تعلم.





دائرة الصحة العامة وزارة الصحة والبيئةالجمعة ١٩ حزيران ٢٠٢٠

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