الكورونا .. بداية أخرى للتاريخ ! - محمد البسفي

2020/06/19 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_البسفي مقدمة هذا مقال يطرح أسئلة أكثر منه تفائلًا بأن يجد إجابات محددة أو تدعي أي مستوى من الدقة..



لكنه رغم ذلك يحرص على أن يكون بمثابة مؤشرًا على فرص ربما تكون متاحة أو طريق ربما يكون مفتوحًا..مؤامرة ..



ملامح ومتاهات *ما إن فرضت جائحة وباء (كوفيد-19)، فيروس "كرورنا" المُستجد، هيمنتها المستحقة على شاشات الرأي العام العالمي، حتى انطلقت آراء مختلفة تشعبت على مواقع التواصل الافتراضية ووسائل الإع ......





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