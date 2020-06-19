الراقصه والطبال في حضرة برلمان تونس - سالم المرزوقي

2020/06/19 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سالم_المرزوقي عندما شاهدت السجالات والعهر الجهر والعماله المعلنه في برلمان تونس الثوره" تذكرت أشياء غريبه التركيب في ذهني ومتناقضه , تساؤلات مبعثره فوضاويه غير متجانسه كعلاقة الفنون بالسياسه وعلاقة الجنس بالبرلمان وعلاقة الرقص بالثوريه وأكثر من هذا لمحت طيف سهام وهي جالسة في مقعد مريح وسط طائرة أباتشي أمريكيه متجهه الى بغداد وهي تهمس برقة للرجل الوسيم بجانبها : كانت الوجهة الأصح تونس قبل بغداد عزيزي بريمر....



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