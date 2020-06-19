الصحة تسجل 69 وفاة و ١٦٣٥ أصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/19 | 19:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة ،الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق.وقالت الوزارة في بيان انه تم فحص (١١٢٢٦) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٤٢٥١٩٢).واضافت ، سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (١٦٣٥) أصابة في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة ٣٠٢بغداد / الكرخ ١٧٧مدينة الطب ٣٨النجف الأشرف ٧٥االسليمانية ١٧٣أربيل ٤٧دهوك ٤كربلاء ٦٧كركوك ٦٧ديالى ٤٤واسط ١٠٣البصرة ٩٧ميسان ١١٠بابل ١٥٤الديوانية ٦٤ذي قار ٦٣الانبار ٢٧نينوى ٨صلاح الدين ١٥- الشفاء: ٨٧٢ حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة ١٤٠بغداد الكرخ ١٩٦مدينة الطب ٣٧النجف ٤٣السليمانية ٢٣اربيل ٦٧دهوك ٤كربلاء ٣٨كركوك ٩ديالى ٢واسط ٦٩البصرة ٤٣ميسان ٧٠بابل ٤٦ذي قار ٢٥الديوانية ٣٣الانبار ١١نينوى ٦صلاح الدين ١٠-الوفيات ٦٩ حالة وكما يلي :بغداد الرصافة ١٥بغداد الكرخ ٦مدينة الطب ٩النجف ٢السليمانية ٧كربلاء ١كركوك ٤ديالى ٢واسط ٣البصرة ٤ميسان ١بابل ٢الديوانية ٧ذي قار ٤الانبار.١صلاح الدين ١مجموع الأصابات : ٢٧٣٥٢مجموع حالات الشفاء : ١٢٢٠٥الراقدين الكلي: ١٤٢٢٢الراقدين في العناية المركزة: ٢٠٠مجموع الوفيات: ٩٢٥وضمن البيان قصة حالة مشيرا الى ان احد الأشخاص دعا اصدقاءه ومعارفه الى وليمة وكان مصابا وهو لا يعلم بذلك ولما تبين انه مصاب تم اخذ مسحات للذين حضروا الوليمة باعتبارهم ملامسين وظهر ثلاثة منهم مصابين قد اكتسبوا العدوى منه.وناشد البيان بالقول : اخي المواطن الكريم عليك بتوخي الحذر الشديد وعدم حضور اي تجمع بشري سواء وليمة او حفلة او عزاء وما شاكل ذلك لانه قد يكون أحد الحاضرين مصابا وانت لا تعلم وتنقل العدوى لغيرك او تكتسب العدوى وانت لا تعلم.

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