تحذير من الصحة العالمية بشأن ارتفاع الاصابات بكورونا.. الفيروس لايزال فتاكا

2020/06/19 | 19:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من ارتفاع وتيرة جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم، بعد رصد زيادة غير مسبوقة جديدة في حصيلة الإصابات بالوباء يوم أمس.وصرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الجمعة بتسجيل 150 ألف إصابة جديدة بالفيروس خلال يوم أمس الخميس، ما […]

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