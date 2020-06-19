الصحة العراقية تسجل ١٦٣٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا و ٦٩حالة وفاة

2020/06/19 | 19:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اصدرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق.وذكر بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه انه ، ” تم فحص (١١٢٢٦) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٤٢٥١٩٢)”.واضاف البيان […]

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