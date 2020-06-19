العراق يسجل 69 حالة وفاة و 1635 اصابة جديد بكورونا خلال 24 ساعة .. وتحذر

2020/06/19 | 19:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)….اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق ، مشيرة انه تم تسجيل 69 حالة وفاة و1635 اصابة جديد بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ، فيما حذرت المواطنين بتوخي الحذر الشديد وعدم حضور اي تجمع بشري سواء وليمة او حفلة او عزاء وما شاكل ذلك لانه قد يكون […]

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