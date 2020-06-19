البصرة.. قطع طرق للمطالبة بإقالة العيداني وفليح

2020/06/19 | 19:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ خرج العشرات من المتظاهرين، عصر اليوم الجمعة، قرب مبنى حكومة البصرة المحلية في منطقة المعقل، فيما أقدم متظاهرون على قطع الطرق المؤدية إلى المبنى الحكومي.

وتوجه المتظاهرون من ساحة الشارع التجاري وصولا الى شارع التربية قرب مبنى حكومة البصرة المحلية في منطقة المعقل وسط المحافظة، وفق ما أفاد مراسل وكالة شفق نيوز.

وطالب المتظاهرون بإقالة الحكومة المحلية برئاسة المحافظ أسعد العيداني، وقائد الشرطة الفريق رشيد فليح، فضلاً عن إطلاق سراح متظاهرين معتقلين.

وأقدم بعض المتظاهرين على قطع الطريق المؤدي الى مبنى المحافظة في منطقة المعقل مع إشعال النيران في إطارات السيارات.

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