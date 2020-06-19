وزارة الصحة: تسجيل 1635 إصابة جديدة بفايروس كورونا و872 حالة شفاء

2020/06/19 | 19:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق تم فحص (١١٢٢٦) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٤٢٥١٩٢) – سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (١٦٣٥) أصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة ٣٠٢ بغداد /

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