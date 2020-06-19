2020/06/19 | 19:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تدعو الجميع إلى توخي الحذر الشديد وعدم حضور أي تجمع) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تدعو الجميع إلى توخي الحذر الشديد وعدم حضور أي تجمع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).