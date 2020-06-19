2020/06/19 | 19:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قال تقرير نشر اليوم في صحيفة الغارديان إن السلطات الطبية في بريطانيا تدرس طرقا لاستخدام الفيتامينات للتصدي لكوفيد-19 حيث توصي بإعطاء المجموعات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا جرعات من فيتامين “د” لتقليل احتمال إصابتهم ضمن نطاقات معينة.وبحسب الصحيفة البريطانية فإن نقص فيتامين “د” قد يعتبر خطرا داهما على صحة المصابين بكورونا.فهل يقلل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأثير عدم التعرض لأشعة الشمس وفيتامين د على الإصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأثير عدم التعرض لأشعة الشمس وفيتامين د على الإصابة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).