وزارة الكهرباء تتخذ اجراء لحماية المنظومة الوطنية من الانهيار

2020/06/19 | 19:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلنت وزارة الكهرباء وضع اجهزة الحماية “تحت الذبذبة” في محطات، ومحولات لحماية منظومة الطاقة في البلاد من الانهيار.وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها تود أن تشعر المحافظين والحكومات المحلية بضرورة الألتزام بقرارات الهيئة التنسيقية العليا لمجالس المحافظات بشأن الإلتزام بالحصة المقررة لكل محافظة وان عدم الألتزام يأثر سلباً على باقي […]

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