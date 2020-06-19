صحة الرصافة توضح خارطة الاصابات الـ”302″ المسجلة اليوم ضمنها 180 بمدينة الصدر

2020/06/19 | 19:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 302 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 49 حالة خلال الرصد الوبائي الفعال، مبينا ان من بين الاصابات 180 حالة بمدينة الصدر شخصت منها 21 خلال الرصد و159 خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية.وقال الساعدي في بيان ان “صحة الرصافة شخصت 302 اصابة جديدة […]

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