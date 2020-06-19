ماكنزي: إيران تضغط لأجل خروجنا من العراق، ولن نخرج

2020/06/19 | 19:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد القيادة المركزية بالجيش الأميركي #كينيث_ماكنزي، اليوم الجمعة، إن #إيران «تضغط لسحب #القوات_الأميركية من #العراق».في تعليقه على «استمرار الهجمات الصاروخية على المواقع الأميركية في العراق»، أكد أن #واشنطن «لن تغادر المنطقة بسبب الضغط…

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