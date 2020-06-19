2020/06/19 | 19:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده تمكنت من مواجهة وباء فيروس كورونا بجدارة، بفضل الموقف الموحد الذي تبنته أجهزة الدولة، والمجتمع.وقال بوتين خلال اجتماع مع الحكومة اليوم: “لقد تمكنا بالفعل، والآن حان الوقت لقول ذلك، من إظهار الجدارة في الاستجابة لخطر الوباء، بفضل الجهود الموحدة للمجتمع، ونظام الرعاية الصحية، والقطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني”.وتابع: “لقد استطعنا تقديم هذا الرد على الوباء، لأنه كان بإمكاننا أن نعتمد إلى درجة حاسمة على بنيتنا التكنولوجية والصناعية الذاتية”.وذكر بوتين أنه تسنى منع ارتفاع الأسعار بعد أن كانت هناك مخاوف لدى البعض في بداية الوباء من حدوث نقص في السلع الأساسية، ما دفعهم لشراء كميات كبيرة من السلع.وقال إن منتجي السلع والمواد الغذائية الأساسية عملوا بأقصى طاقاتهم لإنشاء سلاسل لإيصال البضائع، ضمت شركات النقل والمتاجر متعددة الفروع، لسد احتياجات المستهلك دون تأخير.واعتبر بوتين أن الاقتصاد الوطني بكافة حلقاته الرئيسية وبناه التحتية الحيوية، بما في ذلك الرقمية، “أثبت بشكل عام أنه قادر على التكيف بسرعة مع التحديات الخطيرة، وتحمل الأعباء الثقيلة والعمل بسلاسة في الظروف الصعبة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين : روسيا أثبتت جدارتها في مواجهة خطر كورونا ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين : روسيا أثبتت جدارتها في مواجهة خطر كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).