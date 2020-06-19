2020/06/19 | 19:52 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرو البصرة يقطعون طرقا للمطالبة بإقالة العيداني ورشيد فليح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/19 | 19:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرو البصرة يقطعون طرقا للمطالبة بإقالة العيداني ورشيد فليح) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرو البصرة يقطعون طرقا للمطالبة بإقالة العيداني ورشيد فليح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).