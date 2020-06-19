درجال يتابع الوضع الصحي للكابتن احمد راضي ويكثف إتصالاته لاجراءات نقله الى الاردن

2020/06/19 | 19:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

واصل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال اليوم الجمعة،(19 حزيران 2020)، متابعته للحالة الصحية لكابتن المنتخب الوطني السابق احمد راضي بعد أن اتصالاً جمعه بالنجم الكروي الذي يتلقى العلاج في مستشفى النعمان بالعاصمة بغداد اثر إصابته بفايروس كورونا المستجد.

وقال درجال إن "الحالة الصحية للنجم احمد راضي شهدت استقراراً ملحوظاً بعد عودته الى مستشفى النعمان"، مبيناً ان: الملاكات الطبية في المستشفى وبأشراف مباشر من مدير صحة الرصافة عبد الغني الساعدي لم تدخر جهداً في سبيل تحسن حالته الصحية".

وفي السياق ذاته:" كثف الوزير اتصالاته بوزير الصحة حسن التميمي ورئيس اتحاد الصحفيين العرب ونقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي فضلاً عن تواصله مع الجهات العليا في المملكة الاردنية الهاشمية والسفارة العراقية في عمان من اجل تسهيل الإجراءات اللازمة لنقل الكابتن احمد راضي الى العاصمة الاردنية عمان حيث تستقر عائلته هناك".

وكان احمد راضي قد دخل المستشفى السبت متأثرا بفيروس كورونا.

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بغداد اليوم- متابعة

قرر مسؤولو كرة القدم في بولندا، عودة المشجعين إلى المدرجات اعتبارًا من اليوم الجمعة، لكن بأعداد محدودة ووفقًا لقواعد صحية ووقائية صارمة، في خطوة تُمهد لعودة الحياة إلى طبيعتها في ملاعب القارة العجوز.

يأتي ذلك بعد استئناف الم

بغداد اليوم - بغداد

أظهر شريط مصور، الجمعة (19 حزيران 2020) الحالة الصحية للنجم العراقي الكابتن أحمد راضي بعد عودته إلى الحجر الصحي.

وتحدث راضي خلال الشريط المصور عن حالته الصحية، قائلاً "أشعر بالراحة الآن وصحتي أفضل من قبل بعد تدهور حالتي

بغداد اليوم/ متابعة

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن اقتراب إدارة نادي برشلونة من تمديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لفترة طويلة، لوضع حداً لشائعات رحيله التي تحدثت عنها الصحف في الآونة الأخيرة.

وارتبط اسم ليونيل ميسي صاح

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