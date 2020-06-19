شاهد.. إصابة قارئ القرآن العراقي ميثم التمار بكورونا

2020/06/19 | 19:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قارئ القرآن العراقي ميثم التمار اصابته بفيروس كورونا المستجد.

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