سوريا وليبيا والعراق.. تركيا وجيشها على جميع الجبهات

2020/06/19 | 19:59 - المصدر: فرانس 24

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عدا وجود تركيا في سوريا وفي ليبيا حيث تقدم الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج المعترف بها دوليا، نشرت الأربعاء الماضي قوات خاصة بشمال العراق في خطوة جديدة لفرض وجودها في الشرق الأوسط وعلى مستوى البحر الأبيض المتوسط.



عادل بكوان، المحلل ومدير معهد علم الاجتماع في جامعة "سوران" بكردستان العراق يشرح أسباب التدخل العسكري التركي في العديد من المناطق.

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