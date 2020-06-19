نينوى تصدر قرارات جديدة تشمل الحظر والإغلاق التام

2020/06/19 | 19:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/نينوى قال الناطق الرسمي باسم خلية الازمة ان محافظ نينوى رئيس خلية الازمة نجم الجبوري وجه بما يلي :١.غلق جميع مداخل محافظة نينوى بشكل تام ومنع دخول اي شخص اليها منعا باتا اعتبارا من صباح يوم غد وحتى اشعار اخر .٢.عدم استقبال الوافدين من خارج العراق في الوقت الحاضر إلى محافظة نينوى ٣.تطلب خلية الازمة من قائدي العمليات توجيه قادة التشكيلات بحجر الحالات المشتبه بها لأفراد القوات المسلحة في ثكناتهم العسكرية مع أخذ تعهدات من الأمرين بالالتزام بحجر المشتبه بهم لحين ظهور نتائج الفحص المختبري PCR٤.على أهالي مدينة الموصل البقاء في منازلهم أثناء ساعات حظر التجوال وحتى في حالات الحضر الجزئي قدر الإمكان وعدم الخروج الا للحالات الطارئة لخطورة الوضع .٥.الالتزام بالشروط الصحية الوقائية ولبس الكمامات وخصوصا اثناء ساعات رفع حظر التجوال الجزئي والذي يبدا من يوم الاحد الساعة ٥ صباحا حتى الساعة ٦ مساءا ، وستقوم الاجهزة الامنية بمحاسبة المخالفين طبقا للقانون٦.تمنع التجمعات البشرية منعا باتا مثل حفلات الاعراس ومجالس العزاء والولائم

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