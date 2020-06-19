صحة الرصافة تكشف تفاصيل 302 اصابة مسجلة اليوم بكورونا

2020/06/19 | 19:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد التوزيع الجغرافي للإصابات في الرصافة اليوم وعددها 302:_ تشخيص 49 حالة خلال حملات الرصد الوبائي الفعال توزعت:• 9 حالات شخصت في بغداد الجديدة• 21 حالة في مدينة الصدر ضمن محلات 544, 517, 561, 509, 557, 575, قطاع صفر• 5 حالات شخصت ضمن منطقة معامل الباوية• 7 حالات شخصت في مناطق فلسطين وكفاءات العبيدي وحي الزهراء والشماعية• 7 حالات شخصت في الاعظمية وكريعات_ 253 حالة شخصت في المؤسسات الصحية موزعة كالتالي:• بغداد الجديدة 3 حالات ضمن محلات 731, 715, 709• مدينة الصدر 159 حالة ضمن محلات 521, 537, 535, 557, 554, 547, 559, 524, 564, 538, 556, 555, 542, 541, 518, 545, 560, 530, 569, قطاعات صفر, 26, 56, 80, الكيارة, جميلة• الكريعات حالة واحدة• الشعب 17 حالة ضمن محلات 335, 343, 346, 334, 325, 357, 318, 315, 345, وحي اور , والبنوك, وحي البساتين الثعالبة• الامين 6 حالات ضمن محلات 734, 747, 737, 743, 739• القاهرة 12 حالة ضمن محلات 309, 307, 324• الكرخ 8 حالات في الحرية محلة 424, الاسكان محلة 619, الدورة محلة 860, 816, المنصور محلة 611• محافظة دهوك حالة واحدة مركز المدينة• شارع النضال 5 حالات محلة 103• المشتل 4 حالات محلة 751 وقرب جامع النعيمي• الغدير حالة واحدة محلة 706• الراشدية حالتان• سبع ابكار حالتان محلة 332• الكفاح حالة محلة 127• الحسينية 9 حالات ضمن محلات 209, 215, 220• شارع فلسطين حالة واحدة ضمن محلة 505• الزعفرانية 6 حالات محلة 949 و954, دور الصحة• زيونة حالتان محلة 714• حي الخليج حالة واحدة محلة 703• الصليخ حالة واحدة 326• حي الزهراء حالتان محلة 757• الكرادة حالة واحدة محلة 915• حي الربيع حالة واحدة• البلديات 6 حالات ضمن محلات 746, 748, 726, 739• حي النصر حالة واحدة.

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