شرطة الانبار تعتقل 6 إرهابيين

2020/06/19 | 20:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة الانبار، يوم الجمعة، عن إلقاء القبض على 6 ارهابيين خطرين نفذوا 22 عملية.

وقال قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار في مؤتمر صحفي، إنه "تم القاء القبض على (٦) من الارهابيين الخطرين من قبل ابطال مديرية مكافحة اجرام الانبار".

وأضاف أنه "بعد التحقيق معهم اعترفوا صراحةً بقيامهم بعدة عمليات ارهابية عددها (22) جريمة إرهابية".

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