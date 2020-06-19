صحة الرصافة توضح تفاصيل الاصابات الـ “302” بفيروس كورونا

2020/06/19 | 20:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن مدير عام صحة بغداد/ الرصافة، عبد الغني الساعدي، اليوم الجمعة، تسجيل 302 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 49 حالة خلال الرصد الوبائي الفعال، مبينا ان من بين الاصابات 180 حالة بمدينة الصدر .وقال الساعدي، في بيان، تلقت”العهد نيوز” ، نسخة منه، ان “صحة الرصافة شخصت 302 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد […]

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