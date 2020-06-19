برلماني: هناك محاولات لرئيس الجمهورية وبعض الزعامات السياسية لتبرئة قادة الفتنة الطائفية

2020/06/19 | 20:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعتبر النائب عطوان العطواني، اليوم الجمعة، أن رئيس الجمهورية وبعض القيادات السياسية يحاولون استغلال ظروف البلاد لتبرئة قادة “الفتنة الطائفية”.وقال العطواني في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “بلدنا يمر بظروفٍ استثنائيةٍ، من أزماتٍ ماليةٍ واقتصادية، وظروفٍ صحيةٍ، حيث جائحة كورونا تجتاح البلادَ ، وفِي الوقت الذي لا زالتْ قواتنا […]

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