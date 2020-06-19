الهند.. أكثر من 13 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/06/19 | 20:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية في الهند اليوم الجمعة، تسجيل 13500 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مع أكثر من 300 حالة وفاة بكورونا.وبهذه الحصيلة الجديدة، يبلغ إجمالي المصابين بالفيروس في الهند 382 ألف و492 مصابا، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفاة ليصل إلى 12 ألفا و616 حالة وفاة، حسب موقع “وورلد […]

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