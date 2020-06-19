2020/06/19 | 20:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت نقابة المحامين في العراق، اليوم الجمعة، مقتل أحد أعضائها في إطلاق نار، وسط العاصمة بغداد .وقال نقيب المحامين ضياء السعدي، إن ”الرصاص الغادر استهدف، هذا اليوم، المحامي طارق هلال الدليمي، ليرديه قتيلا أمام منزله، في سلوك إجرامي خطير ومنحرف، يضع النقابة أمام مسؤوليتها في المطالبة بالكشف العاجل عن مرتكبي هذه الجريمة النكراء، والتصدي لهم بقوة القانون“.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل محامي بنيران مجهولين في بغداد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل محامي بنيران مجهولين في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).