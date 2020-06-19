بومبيو يحذر الأوروبيين:الاعتماد على الصين يعني

2020/06/19 | 20:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأوروبيين اليوم الجمعة، من مخاطر "الاعتماد" على الصين التي اعتبر أنها تهدد الديموقراطيات الغربية.وقال خلال مداخلة عبر الانترنت في قمة كوبنهاغن للديموقراطية إن "الحزب الشيوعي الصيني يريد إجباركم على الاختيار" بين الولايات المتحدة والصين.وتابع "لا يمكن الموازنة بين الخيارين دون التخلي عن هويتنا.الديموقراطيات التي تعتمد على الأنظمة السلطوية لا تستحق أن تحمل ذلك الاسم".وحذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس بأن "الانفصال الكامل" بين الاقتصادين الأميركي والصيني يبقى خيارا سياسيا محتملا لإدارته.وانتقدت الولايات المتحدة الصين بشدة لتعاطيها مع تفشي فيروس كورونا المستجد، كما زاد التوتر بين الطرفين بعد إعلان الصين عن قانون مرتقب للأمن القومي في هونغ كونغ وواضهاد الأقليات الدينية والعرقية على أراضيها.

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