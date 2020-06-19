«هيئة تحرير الشام» تستنفر حواجزها لمنع الطلاب من تقديم الامتحانات في مناطق “الحكومة السورية”

2020/06/19 | 20:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنفرت حواجز «هيئة تحرير الشام» في #إدلب، اليوم الجمعة، لمنع الطلاب من دخول مناطق سيطرة #الحكومة_السورية، لتقديم الإمتحانات .وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن «استنفاراً كبيراً شهدته الحواجز الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام، الواقعة…

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