2020/06/19 | 20:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤيد اللامي يبدي استعداد نقابة الصحفيين العراقيين لنقل الحالات الحرجة للصحفيين الى خارج البلد لتلقي العلاج اللازم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/19 | 20:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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