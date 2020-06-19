كابتشينو بالفانيليا - قصة قصيرة - هشام حتاته

2020/06/19 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هشام_حتاته مقدمه :عزيزى القارئهذه اول روايه اكتبها بعد ان نشرت حوالى 10 كتب فيها دراسات وابحاث حول تاريخ الاديان كشفت فيها عن مناطق مظلمه فى التاريخ الاسلامى واليهودى والمسيحى ووصلت الى نتائج غير مسبوقة ، وسبعه منهم منشورين فى مكتبه التمدنولكن ...



الحق اقول لكم :ماعادت لى رغبه فى النبش والبحث والتقصى فى التراث ، فقد ارهقتنى كثيرا ، واستنزفت قواىووجدت ان حياتنا الاجتماعيه ايضا فيها الكثير ......





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