بصري بين الجبال 6 من 12 - عبدالحميد برتو

2020/06/19 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالحميد_برتو بشت آشانظلت أحداث بشت آشان جرحاً عميقاً في ذاكرة كل الشيوعيين العراقيين، بغض النظر عن القراءآت المختلفة لها وعنها في بعض مفاصلها.



لا يَختلفُ الألَمُ بالنسبة للمشاركين فيها مباشرة، أو الذين تابعوها عن قرب مكاني أو بعد.



إن أبسط تعريف لما جرى.



هو أن الإتحاد الوطني الكردستاني (أوك) بقيادة جلال الطلباني شن هجمات عدوانية غير مبررة على مواقف أنصار الحزب الشيوعي العراقي في منطقة بشت آشان.



وقتل ظلماً و ......





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