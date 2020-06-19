من استنكر الشيوعية ؟ - فؤاد النمري

2020/06/19 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فؤاد_النمري من إسـتنكر الشـيوعية ؟في 25 يوليو 59 سلمني للشرطة في رام الله أحد الشيوعيين الخونة، وفي أكتوبر نقلت إلى معتقل الجفر الصحراوي محكوماً غيابياً بالسجن لخمس عشرة سنة بتهمة الشيوعية .



كان إذاك عدد الشيوعيين في معتقل الجفر 340 شيوعياً صمدوا على مبادئهم في المحاكم العسكرية العرفية ورفضوا استنكار الشيوعية لقاء إطلاق سراحهم .كان هذا العدد الكبير من الشيوعيين في السجن، خليك عن الأعداد الأخرى من ......





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