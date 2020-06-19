وزارة الصحة: تسجيل 1635 إصابة بفيروس كورونا وشفاء 872 حالة ووفاة 69 مصابا

2020/06/19 | 20:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة تسجيل ألف وستمائة وخمسة وثلاثين إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم، بعد فحص أكثر من أحد عشر ألف نموذج في جميع المختبرات المختصة.

واكد المتحدث باسم الوزارة سيف البدر ان عدد حالات الشفاء بلغت ثمانمئة واثنين وسبعين حالة، وان عدد حالات الوفيات بلغت تسعة وستين حالة، وبهذا يكون العدد الكلي للمصابين سبعة وعشرين الفا وثلاثمئة واثنين وخمسين حالة، وعدد حالات الشفاء اثنا عشر ألفا ومئتين وخمسة ومجموع الوفيات تسعمئة وخمسة وعشرين مصابا.

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