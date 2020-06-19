مكتب الكاظمي يتصل بمواطن أصيب بقنبلة دخانية والحلبوسي يتكفل بعلاجه

2020/06/19 | 20:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر حكومي، باتصال مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمواطن أصيب بقنبلة دخانية في وجهه سابقاً، مبيناً أن الاتصال جاء من أجل توفير الإمكانيات لعلاجه.

وقال المصدر إن مكتب رئيس الوزراء أجرى اتصالاً بالمواطن حيدر ال مرجان الذي أصيب بدخانية في وجهه سابقاً، وأضاف المصدر أن الاتصال جاء من أجل “توفير الامكانيات لعلاجه وتسهيل كل ما يتعلق بسلامته.

من جهته أعلن مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، استجابة الأخير لحملة حيدر، التي أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المكتب في بيان إن الحملة دعت إلى دعم الشاب حيدر ال مرجان لمساعدته في إجراء علاجٍ للتشوه الذي يعاني منه في الوجه، بعد إصابته أثناء تظاهرات تشرين، مبيناً أن الحلبوسي تكفَّل بتلبية متطلبات العلاج، استجابةً للحملة.

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