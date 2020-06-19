المرشدي : البرلمان يمنح أعضاءه المصابين بعدوى كورونا إجازة رسمية لحين تعافيهم

2020/06/19 | 20:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن كتلة الحكمة النيابية اسعد المرشدي، عن منح اعضاء مجلس النواب المصابين بفيروس كورونا اجازة رسمية، لحين شفائهم من المرض.

وأوضح المرشدي في تصريح، ان التدابير والإجراءات المتبعة داخل البرلمان للوقاية من عدوى الفيروس، كفيلة باستمرار عقد الجلسات واستكمال تشريع القرارات المهمة، وأبرزها موازنة الفين وعشرين، مبينا ان اللجوء الى منح النواب المصابين بالعدوى إجازة رسمية، يهدف الى منع تفشي الفيروس بين النواب الاخرين.

وأضاف المرشدي ان البرلمان منح الحكومة مهلة ثلاثين يوما لغاية نهاية الشهر الجاري، لاستكمال قانون الموازنة الاتحادية واحالته للبرلمان، بغية مناقشته والتصويت عليه.

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