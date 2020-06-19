نينوى تعلن اغلاق مداخل المحافظة بشكل تام وحتى اشعار اخر

2020/06/19 | 20:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قررت الحكومة المحلية في محافظة نينوى يوم الجمعة اغلاق مداخل المحافظة بشكل تام وحتى اشعار اخر وذلك في محاولة منها للسيطرة على فيروس كورونا المستجد الذي بدأ يتسع في عموم مناطق ومدن العراق.وذكر بيان لخلية الازمة في محافطة نينوى وتلقته (المستقلة) اليوم الجمعة إن “المحافظ رئيس خلية الازمة نجم الجبوري وجه بغلق جميع […]

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